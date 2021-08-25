В Брянске осудят жительницу Сельцо за взятку сотруднику МРЭО ГИБДД

В Брянске осудят 38-летнюю жительницу Сельцо за дачу взятки сотруднику МРЭО ГИБДД через посредника. Женщина передала 25 тысяч рублей за гарантированное проставление ей положительной оценки о сдаче практического экзамена на право управления транспортными средствами и получение водительского удостоверения категории «В» в МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области, вне зависимости от результатов экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

- С марта по май 2020 года посредник передал 20 тысяч рублей старшему государственному инспектору МРЭО, а 5 000 рублей оставил себе, - говорят в правоохранительном ведомстве. – А обвиняемая в мае 2020 года незаконно получила водительское удостоверение категории «В».

За совершение данного преступления горе-автомобилистке может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф до тридцатикратной суммы взятки.

Напомним, что уголовное дело по обвинению старшего государственного инспектора МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области раньше направили в суд .

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