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Общество25 августа 2021 16:37

На Брянщине отремонтировали 15 пешеходных настилов через железнодорожные пути

Поймали больше 100 нарушителей правил безопасности
Надежда ПЕТРУНИНА
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На Брянщине отремонтировали 15 пешеходных настилов через железнодорожные пути. Также установили больше 60 предупреждающих знаков. На пяти пешеходных переходах увеличили освещенность, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД в Брянском регионе.

Данные меры принимают для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев. В этом году количество случаев травматизма на железной дороге увеличилось на 25 процентов.

Железнодорожники вместе с полицейскими провели в этом году больше 40 рейдов. Задержали и оштрафовали около 100 человек, нарушающих требования безопасности в зоне движения поездов.

Среди самых распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом, нахождение на железной дороге в наушниках.

В большинстве случаев это происходит на станциях и остановочных пунктах, расположенных на участках Брянск-Орловский – Брянск-Льговский и Брянск-Орловский – Сельцо. Здесь наиболее интенсивное движение поездов, а железная дорога проходит через густонаселенные районы города и прилегающих поселков.

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