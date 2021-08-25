В Брянске из-за долгов заблокировали счета троллейбусного управления

В Брянске заблокировали счета троллебйсного управления. Предприятие просрочило платежи в налоговую инспекцию. Об этом стало известно в среду, 25 августа.

Как рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе мэрии, деньги на налоги троллейбусного управления 24 августа выделили из бюджета. Платеж должен пройти в тот же день. Счета разблокируют автоматически. Кстати, обычно налоги платит само предприятие.

Уже несколько лет троллейбусное управление переживает не лучшие времена. Новые машины последний раз закупали в 2014 году. Контактную сеть не обновляют, только занимаются текущим срочным ремонтом. Например, когда опора контактной сети готова рухнуть на дорогу.

Троллейбусы в нынешних условиях не могут составлять конкуренцию быстрым автобусам. Их последние несколько лет закупали на бюджетные деньги. До конца года для Брянска вновь купят порядка 30 дизельных машин. А по троллейбусам чиновники хотят войти в федеральную программу, но у них не получается.