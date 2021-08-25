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Общество25 августа 2021 11:39

В Почепском районе в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

Мужчина не справился с управлением и выскочил на встречную полосу
Надежда ПЕТРУНИНА
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Водитель автомобиля ВАЗ -2114 умер в больнице. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Водитель автомобиля ВАЗ -2114 умер в больнице. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Почепском районе легковушка столкнулась с фурой. ДТП произошло 24 августа около половины двенадцатого ночи на 100 километре дороги Брянск-Новозыбков, сообщают в УГТБДД УМВД России по Брянской области.

49-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2114 ехал со стороны Унечи в сторону Брянска. Мужчина не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Он врезался в фуру «Даф» с прицепом, за рулем которой был 55-летний мужчина.

- В ДТП фура съехала в правый по ходу движения кювет, - говорят в Госавтоинспекции. – Водитель автомобиля ВАЗ -2114 умер в больнице. С целью установления состояния опьянения у водителя ВАЗ-2114 произвели забор биологических объектов.

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