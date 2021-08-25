В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 14 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1058 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 25 августа.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 183 человек. Сумели побороть заболевание 240 брянцев. Медики провели 1998 исследований на выявление инфекции.

Всего в области с начала пандемии коронавирус выявили у 59557 пациентов. Среди них 96 иногородних. Выздоровели 54965 человек. Общее количество ПЦР-тесов составило 71193.

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