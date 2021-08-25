В Брянске ищут работников на зарплату в 120 тысяч рублей. Топ самых высокооплачиваемых профессий в Брянске опубликовала компания SuperJob.

Зарплату от 100 до 120 тысяч пообещали сотрудникам медицинской сферы. Затем идут вакансии коммерческого директора АПХ и 1С-программиста. Работающим по данным специальностям при значительном опыте работы пообещали в месяц 80 тысяч рублей.

Также в этот список включили менеджера по продажам с зарплатой 60-70 тысяч рублей и машиниста экскаватора с 65 тысячами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».