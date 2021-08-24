В Брянске на новой дороге-дамбе укладывают последний слой асфальта

Работы идут весь световой день. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на дороге-защитной дамбе укладывают верхний слой асфальта. Это последний из трех слоев. В сумме их толщина составила 18 сантиметров, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Корме того в основании полотна дороги обустроили слой «тощего бетона» толщиной 19 сантиметров.

Работы ведут на участке от проспекта Московского до разворотного кольца на новой магистрали. На объекте задействовали шесть катков, 13 вспомогательных автомобилей для подвоза материала. Кроме того, в работе одновременно участвуют сразу два асфальтоукладчика, что позволяет распределять асфальт значительно быстрее.

24 августа подрядчик планирует заасфальтировать три полосы из шести на этом участке дороги. Работы идут весь световой день.

Напомним, магистраль протяженностью 5,4 километра соединит Фокинский и Володарский районы. Она включает в себя два новых моста и два кольцевые развязки. Кроме того, дорога будет иметь выход на улицу Горького в Советском районе.

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