В Брянске заменят железнодорожную магистраль, пересекающую новую дорогу-дамбу

Вместе с тем на основной магистрали продолжают укладывать асфальт. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске заменят железную магистраль, пересекающую новую дорогу-дамбу. Всего уложат 50 метров пути. Строители начали переустройство одноколейной железной дороги, которая пересекает дамбу недалеко от разворотного кольца у ж/д вокзала «Брянск–I». Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В субботу, 21 августа, сюда доставили несколько новых шпальных решеток. Это - конструкции из уже собранных вместе рельсов и шпал. Ими заменят существующую магистраль.

- Эта железнодорожная ветка до сих пор эксплуатируется промышленными предприятиями, демонтировать ее нельзя, говорят пресс-службе мэрии. - Поэтому дорожники будут устраивать бетонно-резиновое покрытие, чтобы этот железнодорожный переезд был для автомобильного транспорта максимально незаметным и комфортным.

Работу на переезде планируют завершить в кратчайшие сроки. Вместе с тем на основной магистрали продолжают укладывать асфальт. Верхний слой — на участке от проспекта Московского, средний слой - на разворотном кольце.

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