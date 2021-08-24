ВТБ: траты россиян на 800-летии Нижнего Новгорода в 1,5 раза превысили расходы в дни ЧМ-2018

Фото: ВТБ.

Клиенты ВТБ в предпоследнюю неделю августа, на которую пришлось празднование 800-летия Нижнего Новгорода, потратили в городе почти 16 млн рублей на туристические цели. Это в 1,5 раза превышает объем транзакций по картам банка в дни проведения в Нижнем Новгороде четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Основной объем расходов клиентов ВТБ в праздничную неделю пришелся на рестораны и кафе: туристы и жители города потратили в заведениях общепита 9 млн рублей. Это на 57% выше суммы, которую оставили в кафе и ресторанах клиенты банка в неделю проведения 1\4 финала ЧМ-2018. Оплата проживания в гостиницах обошлась гостям города в 5 млн рублей, что вдвое больше, чем заплатили любители футбола из числа клиентов ВТБ три года назад. На культурные развлечения в честь 800-летия отдыхающие направили более 300 тысяч рублей, при этом у футбольных фанатов они не пользовались популярностью, их расходы в этом сегменте оказались на порядок меньше.

Держатели карт ВТБ в праздничные дни предпочитали передвигаться на городском общественном транспорте и заплатили за проезд почти 1 млн рублей (на 73% больше, чем в период ЧМ-2018), в то время как расходы на такси оказались существенно меньше. Приезжающие гости в основном ехали до Нижнего Новгорода железнодорожным транспортом – сумма затрат на ж\д билеты в 5 раз превысила расходы на авиабилеты. Посетители футбольных матчей из числа клиентов ВТБ также в основном добирались до города поездом, при этом общий объем расходов на проезд у них в 1,5 раза выше, а на авиабилеты – на 15% ниже.

Наибольший объем транзакций на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода пришелся на клиентов ВТБ из Москвы – они потратили за неделю 5,6 млн рублей, на втором месте – гости из Санкт-Петербурга (1,1 млн рублей). На праздник также приехали жители из соседних регионов Поволжья, Урала и Центральной России. В топ-10 по объему трат на празднике вошли Самара (371 тыс. рублей), Пенза (193 тыс.), Казань (180 тыс.), Пермь (158 тыс.), Ярославль (152 тыс.), Чебоксары (121 тыс.) и Уфа (120 тыс.) Всего на праздник в Нижний Новгород приехали жители свыше 200 российских городов и поселений.

«Нижний Новгород – один из крупнейших городов Приволжского федерального округа и важный туристический центр с развитой инфраструктурой для онлайн-расчетов. Празднование 800-летия вызвало повышенный интерес к городу, куда приехали жители соседних регионов, Москвы и Санкт-Петербурга. Мы видим, что клиенты ВТБ все больше выбирают удобные способы оплаты товаров и услуг, используя для этого банковские карты, смартфоны с приложением Pay, QR-коды. Развитие цифровых сервисов для нас - стратегическое направление работы. Нам важно, чтобы у пользователей всегда была под рукой удобная карта на каждый день, которая позволит быстро и легко совершать платежи, где бы ни находились клиенты – на дне рождения соседнего города или за рубежом», – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

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