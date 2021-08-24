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Общество24 августа 2021 15:39

Брянцы проголосовали за переименование остановки на Московском проспекте в "Больничный городок"

Пока лидирует графа с положительным вариантом ответа
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Фокинском районе Брянска остановку «По требованию» на Московском проспекте в районе больничного городка ОАО «РЖД» и городской поликлиники №5 предложили назвать «Больничный городок». Об этом во вторник, 24 августа сообщают в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Брянский автобус».

Горожанам предложили проголосовать. Вариант «да» в сообществе набрал 92,86 процентов голосов. «Нет» сказали 7,17 процентов участников голосования.

Напомним, брянцам предложили придумать названия остановкам «По требованию». Предложения по переименованию остановочных пунктов нужно направлять в специальную тему сообщества «Брянский автобус».

Затем их передадут в Брянскую городскую администрацию.

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