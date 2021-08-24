Жительница Брянска поборется за 1 миллион рублей на шоу «Кондитер»

Олеся прошла кастинг. Фото: телеканал "Пятница".

Жительница Брянска, 36-летняя Олеся Лагутина, стала участницей реалити-шоу «Кондитер» телеканала «Пятница» . Программа выйдет в эфир во вторник, 24 августа, в 19.00, сообщают на телеканале.

Олеся прошла кастинг. Жюри высоко оценило приготовленный ее торт, украшенный витражной росписью.

Чтобы пройти в финал проекта, Олесе Лагутиной предстоит встретиться с Ренатом Агзамовым. Этого кондитера считают «королем тортов».

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Возрастные ограничения: 6+

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