Женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 82-летнюю Раису Кондарину (Денисову, Ефременкову). Женщина пропала в Володарском районе Брянска, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт». С 21 августа ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая выглядит так: рост 150 сантиметров, телосложение плотное, волосы пепельно-белые, глаза светло-карие. В чем была одета неизвестно.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Она может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о ней, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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