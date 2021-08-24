В Брянске поймали 16-летнюю девушку из Твери на продаже наркотиков

Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске завели уголовное дело на 16-летнюю жительницу Твери за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Предварительно установили, что вечером 18 августа в квартире по улице Дуки, где проживала подозреваемая, нашли наркотик в большом количестве. Девушка собиралась его сбыть в Брянске бесконтактным способом, с помощью «закладок».

- В квартире у подозреваемой обнаружили и изъяли четыре полимерных свертка с веществом белого цвета внутри общей массой 1,3 грамма, а также приспособления для удобства их сбыта, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Кроме того, у подозреваемой нашли и изъяли мобильные телефоны с адресами тайников для закладки наркотических средств на территории Бежицкого района, а также фотокопию списка с координатами мест, где хранилась оптовая партия, 30 свертков, нереализованных запрещенных веществ.

Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску.

- Девушку арестовали, - говорят в правоохранительном ведомстве. – По статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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