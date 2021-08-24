В Брянской области насчитали 109 аттракционов. При этом 28 процентов из них – надувные батуты. Наибольшее количество аттракционов находятся в Брянске, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В мае-июне специальная инспекция провела профилактическую операцию «Аттракцион». Сотрудники гостехнадзора приходили к собственникам аттракционов и напоминали им о документах, которые необходимы для регистрации и работы развлекательных сооружений. Вручали и списки организаций, проводящих техническое освидетельствование и выдающих акт оценки техсостояния аттракциона.

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