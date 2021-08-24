В Брянске иномарка врезалась в ГАЗель. ДТП произошло 23 августа на проспекте Московском около 17.25. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

54-летний водитель автомобиля «Ниссан» ехал со стороны улицы Сборной. При повороте налево он врезался в ГАЗель. На ней 34-летний водитель ехал сзади в попутном направлении.

- В ДТП водитель ГАЗели ушиб грудную клетку, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. Установили, что в момент столкновения мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

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