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Общество24 августа 2021 11:47

В брянской Суземке иномарка сбила 19-летнюю велосипедистку

Девушка в ДТП повредила колено
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянской Суземке иномарка сбила велосипедистку. ДТП произошло 23 августа около 15.20 на улице Жукова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

46-летняя автомобилистка на иномарке «Киа» повернула направо и сбила 19-летнюю девушку на велосипеде. Велосипедистка выехала на нерегулируемый пешеходный переход справа налево.

- В ДТП девушка повредила колено, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.

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