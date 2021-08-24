В брянской Суземке иномарка сбила 19-летнюю велосипедистку

В брянской Суземке иномарка сбила велосипедистку. ДТП произошло 23 августа около 15.20 на улице Жукова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

46-летняя автомобилистка на иномарке «Киа» повернула направо и сбила 19-летнюю девушку на велосипеде. Велосипедистка выехала на нерегулируемый пешеходный переход справа налево.

- В ДТП девушка повредила колено, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.

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