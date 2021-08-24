Троих брянцев осудят за покупку и продажу поддельных алкоголя и сигарет

В Трубчевском районе будут судить трех местных жителей за покупку и продажу поддельного алкоголя и табака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с 17 июня 2020 года по 25 февраля 2021 года обвиняемые в составе организованной группы систематически приобретали в целях сбыта у неустановленных лиц поддельную алкогольную и табачную продукцию. Хранили ее в надворных постройках, по месту жительства, на территории рынка, в гаражах, а также в автомобиле, в котором ее и перевозили для продажи.

Правоохранители изъяли больше 240 бутылок контрафактного алкоголя и больше 30 тысяч упаковок немаркированных сигарет. Их стоимость составила больше трех миллионов рублей.

- Правообладателям товарных знаков злоумышленники нанесли ущерб больше 112 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – Уголовное дело направили в Трубчевкий суд.

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