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Общество24 августа 2021 10:39

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 13 человек

Всего опасная инфекция унесла жизни 1044 пациентов
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 13 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1044 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе 24 августа.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 179 человек. Сумели справиться с заболеванием 144 брянца. Медики провели 628 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирус в регионе диагностировали у 59374 человек. Среди них 96 иногородних. Выздоровело 54725 жителей области. Общее число ПЦР-тестов составляет 709946.

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