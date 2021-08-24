В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 13 человек

Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 13 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1044 пациентов, сообщили в региональном оперативном штабе 24 августа.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 179 человек. Сумели справиться с заболеванием 144 брянца. Медики провели 628 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирус в регионе диагностировали у 59374 человек. Среди них 96 иногородних. Выздоровело 54725 жителей области. Общее число ПЦР-тестов составляет 709946.

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