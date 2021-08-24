Фото: пресс-служба УФССП по Брянской области.

В Брянске кафе на улице Авиационной закрыли до 4 сентября. Такой срок определил суд, сообщают в пресас-службе управления судебных приставов Брянской области.

20 августа в региональную службу судебных приставов поступил исполнительный документ из Советского районного суда. За два дня до этого суд назначил организации, владеющей кафе, наказание - приостановление деятельности на две недели.

Приставы выехали на место и опечатали помещение кафе в присутствии руководителя.