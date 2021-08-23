Специалистами учреждения освоена методика выявления следов генов коронавируса на продукции

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Специалисты сектора отбора проб отдела организации исследований ФГБУ «Брянская МВЛ» приняли участие в семинаре на тему: «Правила отбора проб смывов с упаковок пищевой продукции для исследования на наличие возбудителя COVID-19 – короновируса SARS-CoV-2».

Обучение организовывал ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).

В ходе семинара были рассмотрены правила и методы отбора проб смывов с упаковок пищевой продукции для исследования на наличие возбудителя COVID-19-короновируса SARS-CoV-2, оборудование и материалы, необходимые для отбора проб смывов, упаковка, маркировка и транспортирование отобранных проб в лабораторию.

Методика выявления следов генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды разработана с целью необходимости гарантировать безопасность грузов.

В разработанных рекомендациях рассчитано количество смывов, объёмы выборки упаковочных единиц пищевой продукции, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методические рекомендации позволяют определить возможность отбора сборных проб.

По завершению семинара специалистам были выданы сертификаты установленного образца.