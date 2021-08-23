Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод»

приглашает на работу:

Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата 40000 руб. Ученик электросварщика.

Штамповщик з/плата от 25500 руб.

Грузчик-стропальщик з/плата 22000 руб.

Токарь з/плата от 40000 руб.

Сверловщик з/плата от 31000 руб.

Фрезеровщик з/плата 34500 руб.

Мастер производственного участка з/плата 30000 руб.

Слесарь-ремонтник з/плата от 25000 до 35000 руб.

Слесарь механосборочных работ з/плата от 35000 руб.

Слесарь-инструментальщик з/плата 31000 руб.

Слесарь-электромонтажник з/плата от 35000 руб.

Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 до 40000 руб.

Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.

Слесарь-сантехник,з/плата 27000 руб.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87. Реклама.