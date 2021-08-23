В Брянске осудят иностранца за нападение на полицейского

Иностранец ударил полицейского по лицу и разбил ему подбородок. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске завершили расследование уголовного дела иностранца за нападение на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Следователи установили, что поздно вечером 6 июня пьяный 27-летний житель иностранного государства намеренно пришел в отдел полиции Володарского района Брянска, расположенный на улице Клары Цетникн,12. К нему вышел помощник оперативного дежурного. Иностранец ударил полицейского по лицу и разбил ему подбородок.

- Нападавшего задержали и заключили под стражу, - говорят в правоохранительном ведомстве. –Расследование завершили, а уголовное дело передали прокурору для решения вопроса о направлении его в суд. За совершение данного преступления иностранцу могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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