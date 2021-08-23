Главе администрации Севского района грозит штраф за антисанитарию на пляже

В Севском районе главе администрации грозит штраф за антисанитарию на пляже. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время прокурорской проверки установил, что на пляже возле реки Сев нет общественных туалетов и душевых, нет контейнеров для мусора. Здесь также не оборудовали спасательный пост: не было спасателей и телефонной связи.

Прокуратура внесла главе администрации представление и потребовала устранить нарушения. Но пляж в порядок до сих пор не привели. Это показала контрольная проверка.

- На главу администрации Севского района завели административное дело, - говорят в надзорном ведомстве. - Его передали в суд. Фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура.

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