В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 12 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1031-го пациента. Об этом сообщили 23 августа в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 180 человек. Справились с заболевание 147 брянцев. Также брянскую статистику пополнил один иногородний пациент. Их общее число - 96 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 59195 человек. Выздоровели 54581 пациент. Общее число ПЦР-тестов составило 709946.

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