Он может находиться и в вашем районе. Фото: vk.com, "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 45-летнего Сергея Бородулина. Мужчина пропал 22 августа в Советском районе Брянска. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом спасательном отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Был одет в спортивный костюм серого цвета с капюшоном и черными полосками по бокам, голубую футболку и темно-синие кроссовки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112

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