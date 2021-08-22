В Брянске на улице Калинина установили камеру видеофиксации

К установке камеры горожане относятся неоднозначно. Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

В советском районе Брянска на улице Калинина установили камеру видеофиксации. Об этом 22 августа сообщили в одной из сетевой групп ВКонтакте.

- Вот камера стоит - смотрите какие все культурные! - написал один из подписчиков паблика - Нет камеры - быдло!

- Эту камеру на опору рядом с «Караваном», что бы снимала умников, поворачивающих с Калинина, со стороны моста налево со средней полосы, - комментирует другой пользователь соцсетей.

К установке камеры горожане относятся неоднозначно. Но особенно возмущает культура поведения водителей на дорогах.

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