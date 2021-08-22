В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1019 пациентов, сообщают в региональном оперативном штабе 22 августа.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 183-х человек. Сумели справились с заболеванием 170 пациентов. Медики провели 1982 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии ковид-19 выявили у 59015 жителей области. Среди них 95 иногородних. Выздоровели 54434 человека. Общее число ПЦР-тестов составило 709318.

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