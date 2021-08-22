На Брянщине упали цены на морковь, картофель и помидоры

Заметно подешевели и томаты – на 23,7 процентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На Брянщине за 10 дней значительно упали цены на морковь, помидоры и картофель. Об этом сообщает Брянскстат.

Так морковь подешевела на 33, 5 процента. Цена на картофель снизилась на 14 процентов, на огурцы – на 13.6 процентов. Заметно подешевели и томаты – на 23,7 процентов.

Также упали в цене яблоки, яйца, рыба. Прежними остались цены на капусту и лук. По той же цене продают говядину, баранину, кур, молоко, сметану, сахар, муку, рис, гречку, пшено, вермишель.

Напомним, что в Брянске, а также во всех муниципалитетах и городских округах региона работают ярмарки выходного дня.

На прошедшей 21 августа ярмарке выходного дня в областном центре покупателям предлагали плодоовощную продукцию, картофель, саженцы, продукцию пчеловодства по ценам ниже средних по области, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Ярмарки выходного дня будут работать до октября каждую субботу с 8.00 до 15.00.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».