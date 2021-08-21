В Брянскую область завезли еще 6 600 доз вакцин «Спутник V ». Об этом 20 августа сообщили в региональном оперативном штабе.
Препарат распределят по всем пунктам вакцинации согласно заявкам. На территории области их работает 66.
В области прививку от коронавируса сделали 322 684 человека. Прививочная кампания продолжается.
- Бесплатно вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.
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