В Брянскую область завезли еще 6 600 доз вакцин «Спутник V ». Об этом 20 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

Препарат распределят по всем пунктам вакцинации согласно заявкам. На территории области их работает 66.

В области прививку от коронавируса сделали 322 684 человека. Прививочная кампания продолжается.

- Бесплатно вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

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