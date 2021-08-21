Брянцам запретили посещать лес до 5 сентября. Об ограничениях, которые вступили в силу с субботы, 21 августа, сообщили в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Управление лесами Брянской области».

Эту меру приняли в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах, ухудшением их санитарного состояния и как следствие высокой вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций в результате лесных пожаров.

Ознакомиться с перечнем лесных участков, на которых действуют ограничения можно здесь.

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