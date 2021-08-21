В Брянском районе при столкновении трех легковушек пострадали дети

ДТП произошло в пятницу, 20 августа, около 15.05 на 134-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

21-летняя девушка на автомобиле «Ауди» ехала в сторону Брянска. По ее словам, автомобилистка отвлеклась от управления на ребенка. Из-за этого врезалась в стоящий впереди автомобиль «Ниссан». За его рулем был 36-летний мужчина. Также автомобилистка столкнулась и с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 52-летнего водителя.

- В ДТП получила сотрясение головного мозга и ушибла бровь 9-летняя девочка, - говорят в Госавтоинспекции. – Также и годовалый мальчик сломал правую ключицу. Маленьким пассажирам автомобиля «Ауди» назначили лечение и отпустили домой. Их мама уверяет, что дочка была пристегнута ремнем безопасности, а сын ехал в детском кресле.

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