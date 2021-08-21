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Общество21 августа 2021 12:15

В Рогнединском районе водитель легковушки опрокинулся в кювете и погиб

52-летний мужчина не справился с управлением
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Рогнединском районе после опрокидывания автомобиля погиб его водитель. ДТП произошло в пятницу, 20 августа, около 19.05 на 4-м километре дороги Рогнедино-Семеновка-Лутовиновка. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

52-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 ехал в сторону деревни Лутовиновка. Мужчина не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

- Автомобилист погиб на месте аварии, - говорят в Госавтоинспекции. - Для установления состояния опьянения произвели забор крови.

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