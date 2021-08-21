В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 12 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1006 брянцев, сообщают в региональном оперативном штабе 21 августа.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболел 191 человек. Сумели справиться с болезнью 265 пациентов. Медики провели 2096 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии ковид-19 подтвердили у 58832 жителей области. Среди них 95 иногородних. Общее число ПЦР-тестов составило 707336.

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