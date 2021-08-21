В течение пяти лет объект будет находиться на гарантии у подрядчика. Фото: vk.com, "Дороги Брянской области".

В Брянске отремонтировали 700 метров улицы Семашко. Работы провели на участке от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой. Об этом сообщают 21 августа в сетевой группе ВКонтакте «Дороги Брянской области».

Подрядчик смонтировал здесь новое светодиодное освещение. Установили несколько десятков фонарей. Вместо старого покрытия уложил два слоя нового асфальта. Также выровняли плиты перекрытий канализационных колодцев.

Вдоль улицы построили тротуар с необходимыми уклонами. А также сделали заезды в домовладения.

Перед почтовым отделением заасфальтировали площадку. Раньше горожане беспокоились, что ремонт пройдет мимо этой территории.

Кроме того, где это необходимо, устроили съезды на прилегающие дороги.

По всей улице Семашко установили дорожные знаки. Среди них есть и приоритетного движения. Из-за нехватки пространства, дома с двух сторон построены очень близко, улица фактически является однополосной. Таким образом будут регулировать очередность проезда транспорта.

В течение пяти лет объект будет находиться на гарантии у подрядчика.

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