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Общество20 августа 2021 17:42

В Брянской области с 21 августа закроют два коронавирусных госпиталя

Они располагаются в Выгоничской больнице и в Брянской областной
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области с 21 августа закроют два коронавирусных госпиталя. Об этом расскзаал новый директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперштаба.

Не будут принимать пациентов с коронавирусом в Выгоничской больнице и в Брянской областной больнице. В последней под коронавирус отдали семиэтажный хирургический корпус и роддом.

Со вторника медицинскую помощь больным коронавирусом будут оказывать 11 больниц. В них открыты 1891 койка, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На 19 августа в регионе в госпиталях лежат 1344 брянца с коронавирусом. Из них 100 находятся в реанимации, 55 - на ИВЛ.