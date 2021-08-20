В Брянской области с 21 августа закроют два коронавирусных госпиталя. Об этом расскзаал новый директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперштаба.

Не будут принимать пациентов с коронавирусом в Выгоничской больнице и в Брянской областной больнице. В последней под коронавирус отдали семиэтажный хирургический корпус и роддом.

Со вторника медицинскую помощь больным коронавирусом будут оказывать 11 больниц. В них открыты 1891 койка, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На 19 августа в регионе в госпиталях лежат 1344 брянца с коронавирусом. Из них 100 находятся в реанимации, 55 - на ИВЛ.