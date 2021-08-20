В Брянске отремонтировали улицу Семашко

В Советском районе Брянска отремонтировали улицу Семашко. Работы прошли на участке от улицы Дуки до улицы Вали Сафроновой. Протяженность участка - больше 700 метров. На ремонт выделили больше 10 миллионов рублей.

В пятницу, 20 августа, отремонтированную дорогу принимала межведомственная комиссия.

- В числе замечаний, которые необходимо устранить подрядчику, — разровнять грунт на обочинах, заделать швы в бортовых камнях, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - После этого дорога будет принята в эксплуатацию.

На улице Семашко вместо старого разбитого покрытия уложили два слоя асфальта. Вдоль улицы построили тротуар с заездами в частные дворы. На дороге появилось светодиодное освещение. Подрядчик заасфальтировал площадку перед почтой.