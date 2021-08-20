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Общество20 августа 2021 17:13

В Брянске на пять дней закроют переезд на проезде Московском

Ремонт будет идти с 24 по 28 августа
Марина АНТОНОВА
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В Фокинском районе Брянска на пять дней закроют для машин железнодорожный переезд на проезде Московском в районе "Межрайбаза". Ремонтные работы начнуться в семь часов утра 24 августа. И завершатся - в семь часов вечера 28 августа.

- Железнодорожники проведут выправку пути, замену резинокордового покрытия и асфальтировку проезжей части, - говорят в Службе корпоративных коммуникация брянского региона МЖД.

Объехать ремонт можно через проспект Московский со стороны хлебокомбината. Водителей просят планировать поездку.