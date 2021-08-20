В Брянске потребовали устранить нарушения при капремонте дороги

В Брянске прокуратура потребовала устранить нарушения при капитальном ремонте дороги на улице Чайковского в Бежице. Подрядчик стал обустраивать пешеходный переход напротив остановки "Меловая". "Зебра" вела в центр площадки для пассажиров. А по нормам и правилам, переход должен быть оборудован в пяти метрах от остановки.

Тротуар обустроили только по нечетной стороне улицы. Место дорожных работ не обозначили временными знаками.

Контракт на ремонт улицы Чайковского от улицы Почтовой до границы Брянска завершается 1 сентября 2022 года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В Брянскую городскую администрацию внесли представление, - говорят в надзорном ведомстве. - Прокуратура Бежицкого района потребовала исправить нарушения.