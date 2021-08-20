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Происшествия20 августа 2021 16:09

В Карачесвком районе водитель фургона врезался в стоящую фуру

У автомобилиста - перелом ноги
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Карачевском районе 49-летний водитель фургона ГАЗ-2747 врезался в стоявший на дороге грузовик. ДТП случилось около восьми часов вечера в четверг, 19 августа, на 75-м километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист двигался со стороны Орла в сторону Брянска. И врезался в "Мерседес-Бенц" с прицепом. За рулем фуры был 54-летний водитель.

У мужчины за рулем фургона диагностировали перелом ноги, раны и ушибы. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.