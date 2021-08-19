В Севском районе осудили двух иностранцев за организацию незаконной миграции. Граждан Украины приговорили к 3,5 и 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с начала 2020 года мужчины вместе с другими неустановленными лицами организовали в Украине канал незаконной миграции. Они помогли незаконно прибыть в Россию около 30 иностранным гражданам. Мигранты пересекали границу по подложным медицинским справкам-приглашениям, которые на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались.

- Адвокаты осужденных обжаловали приговор, ссылаясь на неправильную квалификацию и чрезмерную суровость наказания, - говорят в надзорном ведомстве. - Но суд оставил его без изменения.

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