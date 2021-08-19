На пятом канале рассказали о больном брянском мальчике-вундеркинде

На операцию мальчику нужно собрать 2 миллиона 600 тысяч рублей. Фото: скриншот видео "Пятый канал".

На пятом канале рассказали о брянском мальчике-вундеркинде Славе Муравьеве с пороком сердца. Передача вышла в эфир утром 19 августа.

Ребенок растет в многодетной семье. У него врожденный порок сердца. Из-за этого мальчик задыхается. В феврале 2016 года Славе провели полостную операцию на открытом сердце, при которой расширили легочный ствол с помощью заплатки. Дефект межжелудочковой перегородки закрыли не полностью. Раньше брянцы также собирали деньги на лечение мальчика.

В восемь лет Слава играет на флейте, много читает. Для полноценной жизни ему необходима еще одна операция. Ее могут сделать только в Германии. Для этого нужно собрать 2 миллиона 600 тысяч рублей. Родители мальчика благодарят всех, кто продолжает помогать и уже помог.

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