«Мультибонус» получил две награды национальной премии Loyalty Awards 2021

Фото: ВТБ.

Программа лояльности «Мультибонус» ВТБ и Почта Банка получила две статуэтки Национальной премии в области маркетинга, лояльности и CRM – Loyalty Awards Russia 2021. Она была признана лучшей коалиционной программой лояльности, также жюри оценили экопроект «Миссия: Чистая вода» в рамках «Мультибонуса».

В номинации «Лучшая коалиционная программа лояльности» наивысшую оценку получил «Мультибонус» - объединенная программа лояльности для клиентов ВТБ и Почта Банка. Процесс интеграции двух программ завершился в 2020 году и позволил клиентам этих банков пользоваться преимуществами «Мультибонуса».

Вторую статуэтку получил проект «Миссия: Чистая вода». Он направлен на очистку от мусора российских водоемов и прибрежных зон, а также на контроль качества воды и был признан жюри премии Loyalty Awards 2021 лучшим экопроектом года. За год работы проекта более 2 800 клиентов ВТБ перечислили в его поддержку свыше 1 млн рублей, что позволило очистить от мусора 113 км прибрежных зон в 6 федеральных округах страны.

«Требования к программам лояльности со стороны клиентов, с одной стороны, трансформируются, а с другой - остаются неизменными. И если на первом плане всегда простой и понятный клиентский путь, удобный функционал, то в последние годы мы видим рост интереса к проектам, связанным с экологией. Поэтому мы постоянно развиваем «Мультибонус», улучшаем пользовательский интерфейс, расширяем ассортимент каталога и совместно с партнерами реализуем экологические проекты. Недавно мы обновили дизайн мобильного приложения, а в каталоге уже представлен обширный раздел с товарами, помогающими придерживаться экологического поведения. Участники программы также могут внести свой вклад в защиту природы, направив бонусы на очистку водоемов в рамках проекта «Миссия: Чистая вода» или на восстановление российских лесов по проекту «Подари лес другу!». Высокая оценка жюри конкурса говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Ежегодная национальная премия «Loyalty Awards Russia» учреждена для выявления лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. Это отраслевая награда для топ-менеджеров индустрии маркетинга и площадка для обмена опытом, обсуждения кейсов, знакомства с новыми решениями для поддержки программ лояльности, настройки аналитики и коммуникаций. В этом году в конкурсе участвовало 174 проекта от 89 компаний. В шорт-лист вошли 64 проекта, которые набрали максимальные баллы в своих номинациях.

Лицензия №1000.