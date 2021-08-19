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Общество19 августа 2021 12:44

В Брянске 32-летний мотоциклист врезался в иномарку

Мужчина хотел не допустить столкновения
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске мотоциклист, желая избежать столкновения, врезался в иномарку. ДТП произошло в среду, 18 августа, на улице Дуки около половины первого ночи. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал со стороны улицы Бежицкой в строну проспекта Ленина. Во избежание столкновения он допустил опрокидывание мотоцикла и врезался в автомобиль «Шкода Октавиа». За его рулем был 61-летний мужчина. Тот выезжал на главную дорогу. Причем водитель мотоцикла ехал без шлема и средств защитной экипировки.

- В ДТП мотоциклист ушиб левую ногу, - говорят в Госавтоинспекции. – 61-летний водитель иномарки сломал правую ногу, получил ссадины на левой ноге и ушиб левое плечо. Обоим назначили лечение и отпустили домой.

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