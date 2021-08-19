В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 981-го пациента, сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирусом заболели 200 человек. Сумели побороть заболевание 252 брянца. Медики провели 2139 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии в области ковид-19 диагностировали у 58447 человек. Среди них 95 иногородних. Выздоровело 53751 пациент. Общее число ПЦР-тестов составляет 703340.

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