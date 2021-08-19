Брянцам предложили придумать названия остановкам « По требованию». Такая остановка есть в городе к, примеру, по улице Романа Брянского, сообщают в сетевом сообществе «Брянский автобус».

В Брянске также есть и такие остановки, названия которых не соответствует местам, в честь которых из называли.

Предложения по переименованию остановочных пунктов нужно направлять в специальную тему сообщества «Брянский автобус».

- По мере поступлений, предложения будем выносить на общее голосование в нашем сообществе, и на основании результатов голосования делать предложения о переименовании в городскую администрацию, пишут в сетевом сообществе ВКонтакте.

С перечнем остановочных пунктов Брянска можно ознакомиться здесь.

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