19 АВГУСТА – Яблочный Спас

Яблочный Спас – народный праздник. Традиционно отмечается 19 августа. Этот праздник является вторым спасом в цикле между Медовым и Хлебным (Ореховым), знаменует наступление осени и преображение природы. На Руси празднование Яблочного Спаса зародилось в начале IV века. Изначально торжество никак не было связано с религией. С расцветом христианской веры на Руси начали именовать его еще и как праздник Преображения Господня. Можно сказать, что в наши дни Яблочный Спас вобрал в себя элементы как язычества, так и христианства.

По народным поверьям до Великого Спаса нельзя было снимать с деревьев и есть яблоки. Первые плоды снимались для пробы именно в этот день и обязательно освящались в церкви. Считалось, что абсолютно каждый должен съесть этот фрукт на Преображение, поэтому его нередко раздавали просто так на улицах. В настоящее время доказано, что максимум питательных и полезных веществ яблоки набирают к этому времени, что позволяет им долго храниться. В этот день принято не только есть яблоки, но и заготовливать из них варенья, компоты и пироги.

В яблоках содержится 7-15% сахара, 0,26 - 0,85% органических кислот, витамин С, дубильные вещества. Плоды яблони долго хранятся, не теряя вкуса. Благодаря наличию летних, осенних и зимних сортов яблоки можно употреблять в пищу в течение всего года.

Препятствовать созреванию хорошего урожая яблок могут вредители, а также бактериальные, фитоплазменные, вирусные и грибные болезни, такие как: восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, средиземноморская плодовая муха, бактериальный ожог плодовых, бурая монилиозная гниль - это далеко не полный список карантинных вредных организмов, наносящих вред яблоне и входящих в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Лаборатория экспертизы подкарантинных материалов, сектор молекулярной диагностики и вирусологии, а также Смоленский филиал ФГБУ «Брянская МВЛ» проводят широкий спектр исследований в области карантина растений с целью выявления карантинных объектов, что позволяют не только отслеживать фитосанитарную обстановку Брянской и Смоленской областей, но и не допустить ввоз и распространение карантинных вредителей и возбудителей заболеваний растений на территории нашей страны.