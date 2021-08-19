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Общество19 августа 2021 10:22

В Фокинском районе Брянска на четыре дня закроют переезд

Это связано с проведением ремонтных работ
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Фокинском районе Брянска с 24 августа с 7.00 до 19.00 28 августа полностью закроют железнодорожный переезд на 0 км пк 1 по проезду Московскому «Межрайбаза». Об этом сообщают УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Закрытие объекта связано с проведением работ по выправке пути, замене настила переезда, асфальтировке проезжей части.

Выехать на Московский проезд будет можно через Московский проспект. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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