Представители брянских СМИ и полиграфисты почтили память военных журналистов

Во время войны на месте монумента располагалась редакция и типография газеты «На разгром врага». Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

В Брянске по поводу 80-летия со дня выхода в свет первого номера газеты Брянского фронта «На разгром врага» у памятника Военным журналистам собрались представители СМИ и полиграфисты. Собравшиеся возложили цветы к монументу. Память военных журналистов почтили минутой молчания, сообщают на сайте департамента внутренней политики Брянской области.

Во время войны на месте монумента располагалась редакция и типография газеты «На разгром врага». Она выходила ежедневно.

Просуществовало издание два с половиной года. За это время свет увидели больше 700 номеров. Военные корреспонденты писали о подвигах советских воинов и командиров.

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