Специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ» приняли участие в совещании с Минсельхозом в режиме ВКС

16.08.2021 года специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ» приняли участие в совещании с Министерством сельского хозяйства России в режиме ВКС по вопросу развития племенной базы молочного скотоводства.

Мероприятие состоялось в департаменте сельского хозяйства Брянской области. В нём также приняли участие руководители и представители государственной племенной службы и племенных хозяйств области.

С докладами выступили Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Уайдов, представители Минобрнауки, Госсорткомиссии, подведомственных учреждений высшего образования, научного и бизнес сообщества.

Обсуждались перспективы развития племенного молочного скотоводства и совершенствование нормативно-правовой базы. Было отмечено, что техническая и технологическая модернизация способствует наращиванию объемов производства продукции животноводства.

Кроме того, проводится работа над Государственной информационной системой племенного животноводства, что позволит вести оперативный учет и обработку данных, проводить оценку качества животных в соответствие с требованиями ЕЭК, минимизировать эпизоотические риски. В ходе совещания региональным органам управления АПК рекомендовано сформировать собственные базы генетических ресурсов для последующего включения в государственную систему.

В завершении совещания о текущей ситуации и достижениях в отрасли молочного скотоводства регионов рассказали представители Ленинградской и Кировской областей.