В Брянскую область завезли 5 400 доз вакцины «Спутник V» и 28 952 дозы вакцины «Спутник Лайт». Об этом в среду, 18 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.
Препараты распределят по всем пунктам вакцинации в регионе согласно заявкам.
В области прививку от коронавируса сделали 319 186 жителей. Прививочная кампания продолжается.
— Бесплатно вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, — напоминают в оперативном штабе.
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