В Брянскую область завезли 5 400 доз вакцины «Спутник V» и 28 952 дозы вакцины «Спутник Лайт». Об этом в среду, 18 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Препараты распределят по всем пунктам вакцинации в регионе согласно заявкам.

В области прививку от коронавируса сделали 319 186 жителей. Прививочная кампания продолжается.

— Бесплатно вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, — напоминают в оперативном штабе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».